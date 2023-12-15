Жители Новосибирской области стали чаще получать заказы с Ozon на почте

В 2023 г. жители региона получили в почтовых отделениях более 8 600 заказов с Ozon. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Чаще других заказы с Ozon получали клиенты почтовых отделений 630136 (г. Новосибирск), 633292 (с. Чингис, Ордынский район) и 632265 (с. Шипицыно, Венгеровский район). В каждом из этих офисов за год выдали более 100 покупок с маркетплейса.

Самые тяжёлые заказы приходили в адрес клиентов городских отделений Новосибирска: 630136, 630096 и 630008. Общий вес выданных клиентам покупок за 11 месяцев 2023 г. составил 715, 161 и 159 кг соответственно. Самую маленькую по весу покупку получил клиент почты 633448 в с. Борцово Тогучинского района – 10 гр.

Всего в Новосибирской области в 2023 г. выдавали заказы с интернет-площадки почти 500 сельских и городских почтовых отделений.

Клиенты могут выбрать доставку в отделения на стадии оформлении покупки на Ozon. На карте в приложении и на сайте маркетплейса такие точки помечены значком Почты России. Независимо от суммы заказа, доставка для клиентов будет бесплатной.

Чтобы забрать покупку в почтовом отделении, получателю понадобится трек-номер, который будет доступен в личном кабинете Ozon или приложении Почты. По нему же можно отслеживать заказ.

Напомним, совместный проект Почты России и Ozon стартовал в 2021 г. За это время в отделениях Новосибирской области уже более 18 000 клиентов получили заказы с маркетплейса.

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