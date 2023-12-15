Жизнь никогда не будет прежней: Глоба назвал главных везунчиков начала 2024 года

Новый год Дракона сулит всей Зодиакальной дюжине успех и радость бытия, однако некоторым знакам удастся получить подарки судьбы уже в первом месяце предстоящего года.

Согласно натальным расчётам опытного и популярного отечественного астролога Павла Глоба, пять представителей знаков Зодиакального круга совершат «звездный» прорыв уже в январе-2024.

ОВНОВ уже в первые числа стартового месяца Нового года ждут такие стремительные перемены в жизни, что они едва будут поспевать собирать из в ладошки. Личная жизнь, работа, творчество – три источника изобилия и радости для рождённых под этим созвездием.

РАКАМ январь-2024 сулит богатое разнообразие в нескольких сферах жизни: контакты с новыми людьми и возобновление отношений с хорошо знакомыми, но подзабытыми принесут то, о чём вы так долго мечтали.

СТРЕЛЬЦАМ можно спокойно планировать нечто грандиозное – звёзды будут сопровождать и напитывать энергией успеха и прибыли любые их инициативы.

Отдельно астролог Глоба выделил двух «астро-везунчиков», жизнь которых совершит крутое пике прямо в новогоднюю ночь:

· жизнь ЛЬВОВ изменится буквально за пару часов переходной новогодней ночи — в период с 31 декабря по 1 января состоится знакомство с влиятельным человеком, который поможет им взлететь по карьерной лестнице и повысить доход в несколько раз;

· сердце СКОРПИОНОВ в новогоднюю ночь застучит учащённо и снова поверит в любовь – знакомства в новогоднюю ночь сыграют фатальную роль в их личной жизни.