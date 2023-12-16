Началось: Путин на прямой линии дал старт жёстким мерам по мигрантам

Глава государства заявил о взятии под контроль каждого из десяти миллионов мигрантов в России. Российские политик одобрили его решение.

Миграция ни в коем случае не должна идти во вред коренному населению, пояснил свою позицию президент РФ во время большой пресс-конференции по итогам года, совмещённой с прямой линией. Он убеждён, что в вопросе с мигрантами следует руководствоваться прежде всего интересами местного населения.

Аналитики уже назвали эту позицию консервативной и последовательной: «Предложение главы государства создать специальный орган, который будет смотреть на мигрантские проблемы комплексно – готовить иностранцев к переселению (преподавать русский язык), привлекать только квалифицированных специалистов, следить за уважением и соблюдением российских законов и жёстко и быстро реагировать на нарушения, будет услышано правительством страны», уверен политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.

Очевидно, что после такого заявления Путина придётся не сладко и тем должностным лицам, которые допускают нелегалов в России. В Санкт-Петербурге уже арестован начальник управления МВД по вопросам миграции полковник Андрей Колесников. По версии следствия, он организовал преступную схему незаконной легализации иностранцев в России. Первые данные гласят, что группировка питерских чиновников из разных структур под его руководством помогла фиктивно встать на учет почти 100 тысячам мигрантов.