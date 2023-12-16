По «ту» сторону линии соприкосновения украинцы не хотят отступать, но от их желания уже мало что зависит, сообщили западные издания.

В субботу, 16 декабря текущего 2023 года журналисты The Guardian поговорили с бойцами ВСУ, находящимися в районе Авдеевки, чтобы выяснить ситуацию по «ту» сторону фронта. Ожесточённые бои в этом районе линии соприкосновения вошли в активную фазу ещё в октябре 2023 года, когда бойцы российских соединений взяли город в «клещи».

По данным на 16.12.2023, российская армия продвигается, а каждый взятый километр подтверждают спутники, но украинцы не хотят отступать, поскольку именно этот рубеж стал определённой стеной для остальной части их страны.

Потому бойцы ВСУ в беседе с изданием The Guardian высказали опасения о том, что увеличение потока российских военных в этом районе приведёт к истощению оборонной мощности армии Украины и у них пропадёт мотивация к дальнейшей обороне, в которой они уже не видят смысла.

Это подтвердил и Telegram-канал «НгП раZVедка», опубликовав сообщение о том, что ВСУ пытаются «стягивать» резервы в Авдеевку, чтобы не допустить прорыва обороны населенного пункта, но ВС РФ постепенно продвигаются вперед и занимают позиции.

По обновлённым данным Минобороны РФ от 16.12.2023, Вооружённые Силы РФ на Авдеевском направлении провели несколько наступательных операций, которые позволили продвинуться вперед и заняли новые позиции около железнодорожных путей, расположенных в семи километрах от Авдеевки.