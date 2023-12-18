Новогодняя игра «Мандарин Party» проходит на «Европе Плюс» в городе Новосибирске

До 29 декабря «Европа Плюс» в городе Новосибирске на 103.2 FM дарит слушателям новогоднее настроение, а также гору сочных призов в игре «Мандарин Party».

Каждый может окунуться в атмосферу праздника и получить незабываемые эмоции. Нужно лишь внимательно следить за эфиром и правильно ответить на вопросы ведущего программы Play Box. Гарантированный приз — целых 3 килограмма цитрусовых — достанутся первому дозвонившемуся в студию по номеру +7 (383) 362-07-72 после специального сигнала. И это только начало!

Чтобы получить ещё более мощный витаминный заряд, игроку необходимо угадать «мандариновый хит», который включит диджей «Европы Плюс». Назвав правильно песню или имя исполнителя, победитель получает дополнительный запас цитрусовых. Общий призовой фонд — 200 килограммов мандаринов! Как минимум об одном атрибуте праздника счастливчикам до следующего Нового года точно задумываться не придётся!

Подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и в группе ВКонтакте.

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«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по доле рынка по аудитории и №3 по ежедневной и еженедельной аудитории. Каждый день станцию слушают более 8,1 млн. россиян (12,7%), еженедельно — около 19,5 млн. (30,5%), доля рынка по аудитории составляет 7,0%*. «Европа Плюс» — крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 405 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, «Калина Красная», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, YouTube.

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*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2023 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+.

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