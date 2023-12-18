«Радио Дача» в Новосибирске дарит пиццу

С 4 по 29 декабря маленькие слушатели радиостанции отправляют новогодние стихотворения на «Радио Дача» и выигрывают пиццу для всей семьи.

Задача участников — дозвониться на автоответчик «Радио Дача» по номеру 362-07-80 или отправить голосовое сообщение в WhatsApp по номеру +7 (383) 362-07-80 с новогодним стихотворением в исполнении детей.

Редакция каждый будний день выберет три лучших чтеца, записи которых прозвучат в эфире «Радио Дача» на 106.7 FM. Победителям достанется наивкуснейшая пицца от партнёра проекта — компании «Быстроном».

Подробности в группе «Радио Дача Новосибирск» Вконтакте.

Без возрастных ограничений.

«Быстроном» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за выгодными покупками. «Быстроном» — хорошо вписался в семейный бюджет!

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