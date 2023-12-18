Рок, электроника и немножко госпела: что создатели шоу «Настоящий Щелкунчик» изменили в классической истории

В последнее время в кинематографе и театральной индустрии прослеживается тенденция переработки классических историй на современный лад. Весь 2023 год новосибирцы с восторгом пересматривали новое видение «Чебурашки», а в 2024 их ждёт интерпретация произведения Эрнста Теодора Гофмана от всемирно известных постановщиков — «Настоящий Щелкунчик». Музыкальное шоу на льду про деревянного мальчика представят в Новосибирске 6 и 8 января на ЛДС «Сибирь-Арена».

Создатели ледового спектакля в беседе с корреспондентом «Сиб.фм Group» рассказали, как им удалось изменить любимый балет россиян и не потерять главную мысль — важно верить в чудеса.

По словам креативного продюсера Станислава Корчевского, ледовое шоу — особенный жанр, объединяющий спорт, технологии, современное визуальное и музыкальное искусство.

«Мы — не балет. В ледовом шоу другая скорость, другой темп повествования. Публика — более “разношерстная”. И вот чтобы каждая составляющая раскрылась наиболее эффектно, чтобы интересно было представителям самых разных поколений — мы приняли решение "дополнить" великую музыку, самые узнаваемые лейтмотивы своим авторским видением: перестали ограничивать себя жанрами, проанализировали и переняли опыт мировых зрелищных мероприятий. Усилили лейтмотивы оригинально произведения современным набором инструментов и спецэффектами: в нашем представлении звучит и симфонический эпик, и рок, и электроника, и даже немножко госпела», — рассказывает собеседник.

Он также добавил, что эти инструменты помогают подчеркнуть красоту, динамику, зрелищность и грацию фигурного катания и усилить эмоциональную амплитуду — так в зале не останется ни одного равнодушного зрителя.

Как отметила генеральный продюсер Елена Козловская, оригинальная история Гофмана в их адаптации практически не изменилась.

«Мы остались близки к оригиналу, но выделили один простой лаконичный лейтмотив: верить в чудеса — важно! Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. И на этой простой мысли уже выстроили драматургию, музыкальное повествование», — уточнила она.

На ледовом спектакле «Настоящий Щелкунчик» жители Новосибирска услышат инструментальные композиции и новые песни, озвученные популярными российскими артистами. Среди них — актёр театра и кино Александр Устюгов, певица Мариам Мерабова и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова.

Над созданием спектакля работали основоположники жанра «Ледовый мюзикл» в России креативный продюсер Станислав Корчевский, технический директор Артём Таболин и хореограф-постановщик Никита Михайлов. Команда «Настоящего Щелкунчика» более десяти лет занимается проведением фестивалей, концертов, спектаклей на льду и других зрелищных мероприятий. В их репертуаре свыше 400 выступлений в России, Европе и Азии.

Премьера полуторачасового музыкального спектакля на льду «Настоящий Щелкунчик» состоится в Новосибирске 6 и 8 января 2024 года на площадке ЛДС «Сибирь-Арена». Билеты уже в продаже.

Подробнее о новогоднем шоу можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях: @nutcracker.show. Больше фотографий ищите по хештегу мероприятия: #НастоящийЩелкунчик.

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