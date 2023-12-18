В Новосибирске бывший телохранитель рассказал, как решает проблемы за деньги

За деньги бывший телохранитель помогает жителям Новосибирска решить их проблемы.

В Новосибирске мужчина с подросткового возраста работает в сфере охраны, ранее он сопровождал звёзд и политиков на различные мероприятия в роли личного телохранителя. Но сейчас у него и его сослуживцев возникла идея по-иному помогать людям. В случае, когда возникают патовые ситуации и правоохранительные силы не могут разобраться с ними, на помощь приходит бывший телохранитель.

Со своими товарищами мужчина создал сайт, в котором любой может оставить заявку, если нужна срочная помощь. Недавно на сайте набралось почти 100 тысяч просмотров. Сейчас в команде состоит 15 человек, в том числе и юристы.

По его словам, команда вмешивается в ситуации только в тех случаях, когда закон не работает или не реагирует на просьбу нуждающегося.

Ситуации, с которыми обычно обращаются бывают разные, например, может обратиться женщина, которую избивает муж или бизнесмен, у которого возник конфликт с партнёром и так далее.

Напомним, что пропавшие два года назад мужчина с сыном могут находиться в Новосибирске.