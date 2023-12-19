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общество
На правах рекламы реклама

Business FM в Новосибирске исполнилось двенадцать лет

Фото: ООО «Выбери Радио»

12 декабря радиостанция отпраздновала День рождения в стилистике романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова — «Двенадцать стульев».

Гостей вечера встречали знаменитые герои произведения – Эллочка, Ляпис Трубецкой и другие. В театрализованном представлении Остап Бендер совместно с руководством Business FM подвёл итоги 2023 года, разыграл бриллианты и вручил самую честную — «Купленную премию». Апофеозом празднования стали танцы под одну из самых ярких и веселых кавер-групп города — «ViA THE PEOPLE».

Фото Business FM в Новосибирске исполнилось двенадцать лет 2

Ежегодно поздравить первое деловое радио приходят руководители и владельцы бизнеса, топ-менеджеры, представители власти, партнеры и друзья радиостанции.

Business FM — «Держитесь курса!».

Для слушателей старше 18 лет.

Генеральный партнёр мероприятия — Автоцентр «Сармат».

Официальный партнёр мероприятия — Строительная компания «Хонка».

Партнер мероприятия — магазин «ЖизньмАрт».

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Карина Чиркова
Журналист

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