Новикомбанк получил награды на премии Retail Finance Awards

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал победителем XVII премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Информационно-образовательный курс по финансовой грамотности Новикомбанка был отмечен двумя наградами — за лучший социальный проект в категории «Выбор читателей» и в номинации «Цивилизация».

Ежегодная премия Retail Finance Awards — одна из самых авторитетных премий российского финансового рынка. Цель награды — отметить лучшие практики сферы финансового ритейла за прошедший год и поощрить ее самых достойных представителей. В этом году в финал премии вышли 85 участников.

Курс по финансовой грамотности Новикомбанка для работников промышленности набрал максимальное количество голосов и комментариев читателей портала messageguru.ru — партнера Премии. На интернет-площадке для обмена знаниями и идеями были размещены презентации продуктов номинантов, за которые пользователи могли проголосовать. По результатам онлайн-голосования финансово-просветительская программа Новикомбанка признана лучшим социальным проектом.

Данный курс также принес победу Новикомбанку в номинации «Цивилизация» по версии редакции журнала Retail Finance. В ней были представлены проекты, направленные на развитие здорового, образованного, гармоничного общества и поддержку клиентов.

«Второй год подряд социальные проекты Новикомбанка побеждают в номинациях престижной премии в области финансов. Для нас большая честь, что наши продукты высоко оцениваются не только партнерами, но и банковским сообществом. Подобные премии мотивируют нас становиться лучше, еще эффективнее формировать стратегии по управлению личными финансами для сотрудников высокотехнологичных компаний», — отметил автор курса «Финансовая грамотность» Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Образовательная программа Новикомбанка по обучению финансовой грамотности стартовала в 2021 году. В рамках курса работники предприятий могут узнать о том, как структурировать свой бюджет, оптимизировать расходы, используя социально-платежную карту сотрудника Ростеха, как получать лучшие условия кредитования и не стать жертвой мошенников.

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