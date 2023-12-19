Ветераны СВО получили платежную карту от ПСБ и фонда «Защитники Отечества»

Промсвязьбанк (ПСБ) и Фонд «Защитники Отечества» выдали ветеранам специальной военной операции первые 32 совместные платежные карты. Об этом сообщила пресс-служба банка. В торжественной церемонии приняли участие старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Банковская карта обеспечивает пользователям доступ к широкому спектру услуг и различных опций. В частности, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО.

«Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей является приоритетной задачей для всего российского общества, для каждого из нас. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта "Защитники Отечества", которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ», — пояснила Подгузова, ее слова приводятся в сообщении. Банковская карта

«Защитники Отечества» обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных опций — операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО.

«Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей — это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас. Ветераны, вернувшиеся с войны, получают все необходимое — социальные гарантии, адресную помощь, всестороннюю профессиональную медицинскую и психологическую поддержку. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта "Защитники Отечества", которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ», — сказала Вера Подгузова.

«Мы помогаем собрать комплекты документов, которые Фонд в еженедельном режиме передает в Минобороны. Готовые удостоверения Министерство в рамках соглашения передает в Фонд "Защитники Отечества" для вручения их в региональных филиалах. Чтобы дополнительно поддержать ветеранов СВО и родственников погибших, мы вместе с Промсвязьбанком в рамках соглашения о сотрудничестве разработали карту лояльности. Уверена, что вы высоко оцените преимущества этой карты и будете ей пользоваться на постоянной основе», — прокомментировала Анна Цивилева.



На данный момент партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, отметили в сообщении. В свою очередь Евтухов добавил, что Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки этого проекта.

«Карта "Защитники Отечества" не просто удобный банковский инструмент. В совместном проекте есть еще целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса, в том числе, от ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Количество его участников постоянно увеличивается», — добавил Евтухов.

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