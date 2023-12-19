Всё о мобилизации в России: последние новости о призыве и демобилизации 19 декабря

Действующая армия пополняется сотнями бойцов, мобилизация не потребуется, а боевой дух и компетентность наших солдат повышается.

Глава нашего государства сравнил современных добровольцев с их прадедами, которые в 1941 году также отважно шли защищать свою Родину. Ежесуточный прирост в полторы тысячи человек, желающих заключить контракт с Минобороны в текущем году покрыл не только потребность Генштаба ВС РФ, но и превысил все планы оборонного ведомства.

На этом фоне председатель Комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов призвал россиян окончательно разоблачить активно распространяемую врагами России дезинформацию о грядущей «неизбежной и повальной мобилизации».

Его мнение поддержал и министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что ведомство готовит реформу (новые стандарты и правила призыва на военную службу) с опорой на опыт проведения специальной военной операции, а не мобилизацию.

К примеру, двухлетний фронтовой опыт в зоне СВО, полученный мобилизованными и добровольцами, продемонстрировал, с какими болячками воевать можно, а с какими лучше на фронт не соваться. На его основе осенью текущего 2023 года обновлён и расширен перечень заболеваний, при наличии которых выдаётся так называемый белый билет. Работа в этом направлении будет неукоснительно продолжаться.