Что посмотреть на новогодних каникулах? Сеть кинотеатров Синема Парк и Формула Кино рассказывает о главных релизах с 1 января 2014

В начале 2024 года зрителей ждет возвращение легендарной истории в новом исполнении.

Знаменитая группа бродячих артистов снова в сборе. Трубадур и его друзья Пес, Кот, Осел и Петух объединили усилия, чтобы совершить подвиг и вернуть радость на улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Они сталкиваются с коварными врагами, интригами и ловушками, но музыканты готовы сражаться за любовь.

Процесс создания фильма был невероятно трудоемким. Съемки проходили с марта по август 2023 года в различных местах: от Москвы и Подмосковья до живописных локаций Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Ингушетия.

Художник Петр Горшенин создавал пластический грим для животных, а операторы с джойстиками управляли аниматроникой, придавая героям реализм.

За кадром скрываются интересные факты. Тихон Жизневский мечтал сыграть Трубадура, а Ирина Горбачева использовала голубые линзы для изменения цвета глаз своей героини. Также интересен процесс подготовки костюмов — сшито более 500 образов и более 2000 костюмов стилизованы.

Тихон Жизневский, исполнитель роли Трубадура:

«Я уверен, что наша картина будет интересна зрителям всех возрастов, и они прекрасно проведут время в кинотеатрах в новогодние праздники! В фильме для этого есть все: и юмор, и любовь, и дружба, и любимые песни. Такое новое воплощение легендарной и всеми любимой истории».

Композитор Максим Фадеев написал новые песни, а Геннадий Гладков и Юрий Энтин дали согласие на использование песен из мультфильма «Бременские музыканты». Сцена полета Сыщика была снята над Кавказскими горами на высоте 3 км.

В исполнении Тихона Жизневского, Сергея Бурунова, Марии Ароновой, Валентины Ляпиной, Романа Курцына, Аскара Нигамедзянова, Ирины Горбачевой и Дмитрия Дюжева звучит уверенность в том, что фильм привлечет внимание зрителей всех возрастов. Исполнители различных ролей делятся ожиданиями и уверенностью, что «Бременские музыканты» – это история о любви, дружбе, приключениях и важных ценностях.

«Это будет мило, красиво, музыкально. Это история о всепобеждающей любви, о семье, о дружбе, об очень важных ценностях, она очень теплая. Сейчас этот фильм нужен. Вообще такие истории нужны, потому что людям в это непростое время нужна поддержка. Нужны эти свет и тепло», — делится Сергей Бурунов, исполнитель роли Короля.

Семейное кино «Бременские музыканты» представляет собой не только зрелище для глаз, но и мощный коктейль из юмора, драмы и музыки. История о любви, семье и дружбе раскрывает важные ценности, что особенно ценно в любое время. Исполнители утверждают, что каждый зритель найдет в фильме то, что подарит им тепло и свет в новогодние праздники.

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