Оливье и гирлянды: Как не разориться на новогодних праздниках с помощью СБП

Декабрь — время радости, веселья и предпраздничной суеты. Горожане начинают наряжать ёлки, покупать подарки и составлять новогоднее меню. Для пользователей Система быстрых платежей (СБП) запустила акцию за покупки – до 31 декабря россияне смогут возвращать 5% кешбека рублями.

В магазинах «Пятёрочка» есть всё, что нужно для создания новогодней атмосферы. Украшения для ёлки, гирлянды, игрушки — это поможет зарядить ваш дом праздничным настроением. А чтобы порадовать своих близких, можно приобрести красивые и оригинальные подарки.

Сервис «Пятёрочка Доставка» позволяет вам сделать покупки онлайн, без необходимости посещения магазина. Вы можете выбрать нужные товары, оформить заказ, который будет доставлен прямо к вашей двери. А оплатить свои покупки – через СБП, что до 31 декабря позволит вам получить кешбек 5% от стоимости покупок.

Для этого нужно привязать свой банковский счёт в способах оплаты в приложении «Пятёрочка Доставка» и оплачивать покупки с помощью СБП. Уже через несколько дней деньги вернутся на ваш счёт.

Чтобы поучаствовать в акции, зарегистрируйтесь в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!» до оплаты. Один участник может получить до 1000 рублей кешбека за весь период акции. Предложение действует с 15 ноября и до 31 декабря 2023 года.

Как отмечает директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович, популярность оплаты товаров и услуг через СБП постоянно растёт. В третьем квартале 2023 года этим способом воспользовался каждый третий россиянин.

«Для нас важно проводить акции на различных площадках, чтобы предоставить людям возможность совершать покупки удобным им способом. Теперь клиентам “Пятёрочки” доступен кешбек при онлайн-заказах продуктов через мобильное приложение. Такое предложение будет особенно актуальным при подготовке к новогодним праздникам», — рассказывает Наталья Пейсахович.

Подробнее ознакомиться с правилами акции можно на официальном сайте.

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АО «Национальная система платежных карт»

ИНН 7706812159

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