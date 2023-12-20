«Ростелеком» обеспечил качественной связью свыше 40 000 семей Новосибирской области

В 2023 году «Ростелеком» в Новосибирской области построил и модернизировал около 875 км волоконно-оптических линий — вдвое больше, чем в прошлом году. В результате свыше 40 тысяч семей получили доступ к современной связи и стабильному высокоскоростному интернету.

Теперь жители еще 42 населенных пунктов области в новогодние праздники смогут общаться со своими близкими по голосовой и видеосвязи, пользоваться социальными сетями и мессенджерами, а зимние вечера проводить за просмотром фильмов и сериалов в видеосервисе Wink. Также у сельчан появилась возможность дистанционно обращаться в госучреждения, пользоваться телемедициной и получать онлайн-образование, например, с помощью платформы «Лицей».

«Компания “Ростелеком” ежегодно строит несколько сотен километров оптики и десятки базовых станций, чтобы у жителей даже самых отдаленных уголков Новосибирской области была надежная качественная связь. Мы оснащаем сельскую местность ИТ-инфраструктурой в рамках национальных и региональных проектов, а также за счет собственных инвестиций», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Наибольшее число населенных пунктов, в которых провайдер строил и модернизировал линии в 2023 году, расположено в Ордынском, Тогучинском, Черепановском, Кочковском и Кыштовском районах. Часть сёл оснащено современной связью в рамках программы Правительства Новосибирской области «500+», которая предусматривает строительство инфраструктуры связи для поселений численностью свыше 500 человек, расположенных в пределах 30 км от магистралей связи «Ростелекома».

«Число сёл Ордынского района, жителям которых доступны современные коммуникации, с каждым годом растет. Наша задача — обеспечить высокий уровень качества жизни, в том числе за счет цифровизации. В этом году стабильный скоростной интернет «Ростелекома» появился в восьми населенных пунктах: Кирзе, Филиппово, Нижнекаменке, Козихе, Рогалево, Красном Яре, Верх-Чике и Малом Чике», — отметил глава Ордынского района Олег Орел.

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