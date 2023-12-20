В Новосибирске благодаря новому логистическому центру Почты стали обрабатывать больше посылок из-за рубежа

За 11 месяцев 2023 г. в Новосибирском логистическом почтовом центре (НЛПЦ) приняли и обработали уже 32 000 международных посылок. Это в 1,4 раза больше, чем суммарно за два предыдущих года.

Увеличилось и количество мелких пакетов. С января по ноябрь 2023 г. в НЛПЦ приняли и рассортировали уже более 14,8 млн таких международных отправлений. В предыдущие два года этот показатель был на уровне 11 млн.

«После ввода в эксплуатацию Новосибирского логистического почтового центра наши возможности значительно увеличились. В ЛПЦ мы заменили ручной труд автоматизированной обработкой и теперь сортируем почтовые отправления, в том числе тяжёлые посылки, в минимальные сроки. Мощности центра позволяют принимать и обрабатывать до 1,5 млн отправлений в сутки. Старое оборудование и прежние площади не были приспособлены под такую производительность», — прокомментировал директор Макрорегиона Сибирь Почты России Александр Завьялов.

Напомним, Почта России запустила логистический центр в Новосибирске весной 2021 г. Он стал единственным в Сибири и самым современным почтовым центром в стране. На площади 46 000 кв. м разместились три сортировочных комплекса, которые обрабатывают крупные посылки, мелкие пакеты и письма не только для столицы региона, но и для Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

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