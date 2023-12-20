Всё о мобилизации в России: последние новости о призыве и демобилизации 20 декабря

Минобороны РФ не поддержало инициативу родственников мобилизованных об ограничение срока службы до 1 года.

Сообщение об этом решении распространил заместитель председатель политической партии «Яблоко» Борис Вишневский, к которому обратились жены мобилизованных военнослужащих, которые больше года находятся в зоне специальной военной операции на Украине и не получали отпуска, чтобы вернуться домой.

Родственницы призванных просили о том, чтобы в законодательство РФ были внесены поправки, которые бы на юридическом уровне ограничили время пребывания мобилизованных в зоне боевых действий.

Вишневский передал эту просьбу министру обороны РФ Сергею Шойгу, который на днях ответил на обращение, но не лично, а через подчинённого С. Дроздова.

В официальном бланке Минобороны значится, что в законодательстве указан случай, при котором возможна демобилизация: президент РФ должен подписать соответствующий указ.

Что касается дополнительной мобилизации, по позиция федеральных властей страны остаётся прежней. На днях в очередной раз её выразил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов: «Никакой необходимости во второй волне нет. Увеличивать численность войск планируется за счет контрактников – это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе», отметил он.

Напомним, что Украина, в отличие от России, испытывает жёсткий дефицит военнослужащих и намерена объявить уже десятую волну мобилизации, под которую попадут ограниченного годные к военной службе и женщины.