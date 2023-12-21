Ипотека траншами. Как платить меньше до конца строительства дома

Траншевая ипотека — хороший способ в два раза снизить размер ежемесячного платежа до момента ввода дома в эксплуатацию. Такая возможность есть у покупателей жилья в семейном доме For Stars, который находится в Октябрьском районе на улице Ленинградской.

Суть данного вида ипотеки заключается в том, что банк выдает ипотеку траншами, которые зачисляются на счёт застройщика. Чаще всего их два, но может быть и больше.

К примеру, возьмем двухкомнатную квартиру площадью 44,24 кв м. стоимостью в 6 750 000 рублей. При условии первоначального взноса в 1 356 750 рублей до момента ввода дома каждый месяц по ипотеке нужно вносить 16 168 рублей. После того, как дом введут в эксплуатацию, сумма платы вырастет до 32 538 рублей.

Если покупатель желает приобрести трехкомнатную квартиру площадью 64,03 кв. м за 9 300 000 рублей, то при условии первоначального взноса в 3 300 000 ежемесячный платеж до ввода дома составит 17 987 рублей. После ввода — 36 198.

Такой способ может подойти тем, кто снимает квартиру и одновременно решил приобрести жилье в строящемся доме.

Квартиры в доме For Stars доступны к покупке по траншевой ипотеке. Локация находится на пересечении улиц Никитина и Кирова в зоне развитой транспортной, социальной и торговой инфраструктуры. В непосредственной близости находятся деловой, торговые центры, супермаркеты, различные магазины, кафе, рестораны, школа, детские сады, вузы СибСТРИН, СибГУТИ, РАНХиГС. Рядом расположена остановка транспорта. Дорога до станции метро «Октябрьская» займет примерно 18 минут, до «Речного вокзала» — 22. На машине до центра можно добраться за пять минут.

For Stars — семейный дом с квартирами преимущественно большой площади. Он может подойти тем, кто задумывается о покупке более комфортного жилья, намерен улучить жилищные условия или хочет найти место, где комфортно будет всей семье.

Проектировщики For Stars позаботились об удобстве будущих жильцов. В лобби находятся колясочные, зона ожидания, уборные, лапомойки для животных, комната консьержа. Дом оборудован грузовыми и пассажирскими лифтами.

Двор планируется закрытого типа, где на этапе благоустройства появятся спортивная и детская площадки, озеленение, пандусы для маломобильных групп населения. По всему периметру территории предусмотрено видеонаблюдение. Для владельцев авто — подземный паркинг на 120 машин.

For Stars может стать выгодным приобретением на будущее. Центр Новосибирска постепенно расширяется в Октябрьский район, а это значит, что в ближайшем будущем он может стать культурным, деловым и урбанистическим центром притяжения. Город растет, развивается, а в прежних границах центру становится тесно, отмечают аналитики.

Более подробную информацию о доме For Stars и способах покупки квартир можно получить в офисе продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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