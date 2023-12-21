Как выбрать выгодный вклад в банке?

Вклад — самый простой и надежный способ копить деньги. Чтобы выбрать выгодный вклад в банке, надо ориентироваться на минимальную сумму вклада, процент и срок.
Если хотите надежно сохранить деньги, не подвергая их инфляции, то лучше положить на вклад с высоким процентом. Банк Акцепт открыл новый вклад — «Успешный процент» со ставкой 17% годовых. Оформление вклада доступно для всех, у кого не было вкладов в Банке Акцепт последние 6 месяцев.
Короткий срок вклада позволяет быстро получить высокий доход, и иметь возможность распорядиться деньгами так, как хочется и в нужный момент. Пока вы отдыхаете на новогодних каникулах, деньги прирастают процентами.
Минимальная сумма вклада — 20 тысяч рублей, поэтому приумножить средства может любой желающий. Максимально можно положить на вклад 3 миллиона рублей и за два месяца заработать 83,8 тысячи рублей. Если сумма вклада будет составлять 100 тысяч рублей, то за 60 дней доход составит 2 787 рублей.
Почему надо открыть вклад «Успешный процент»:
— Высокая процентная ставка – 17% годовых
— Срок вклада – 60 дней
— Минимальная сумма вклада – 20 тысяч рублей
Откройте вклад «Успешный процент» в офисе Банка Акцепт и получите доход быстро!
Подробности по телефону 8 (800) 100-27-37 и на сайте Банка www.akcept.ru
АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567
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АО «Банк Акцепт»
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