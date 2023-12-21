На «Новом Радио» в Новосибирске проходит акция «Дело вкуса»

Весь декабрь на «Новом Радио» слушатели забирают сертификаты на коктейли в бар безалкогольных напитков.

По будням в сообществе «Новое Радио Новосибирск» ВКонтакте публикуется задание дня. Участнику нужно зайти в группу и верно ответить на вопрос в комментариях под постом. Победителем становится подписчик, чей верный ответ окажется последним после завершения розыгрыша редакцией.

Подробнее — в эфире «Нового Радио» на 100.0 FM и на странице «Новое Радио Новосибирск» ВКонтакте.

Партнер проекта — «Sova Bar» — уютный бар с безалкогольными напитками, Bubble tea и другими авторскими коктейлями на любой вкус!

Возрастные ограничения 12+

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