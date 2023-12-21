Новое городское пространство: стало известно, какие объекты преобразят Михайловскую набережную в Новосибирске

Михайловская набережная в Новосибирске — это одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок, она формирует облик города. История появления этого места насчитывает более ста лет и тесно связана с развитием сибирской столицы. И совсем скоро она изменится почти до неузнаваемости.

Новосибирск активно развивается, появляются новые кварталы, любимые места отдыха горожан реконструируют, улучшается инфраструктура и доступность этих объектов. Теперь пришло время и любимого места горожан — Михайловской набережной. Там планируют установить ряд долгожданных объектов, которые облагородят городской облик. Что появится на новосибирской набережной — в материале «Сиб.фм».

Михайловская набережная 2.0

Новосибирские власти сообщили о планах продлить Михайловскую набережную до Заельцовского парка. Она должна стать не только прекрасным местом для отдыха и прогулок у реки, но и центром развлекательной жизни Новосибирска, что потребует и изменений инфраструктуры. По словам главного архитектора города Александра Ложкина, сейчас девелоперы строят отдельные объекты, которые будут объединены в единое целое.

Район набережной, несмотря на близость к метро, для многих жителей остается немного отдаленным и не вполне приспособленным для долгих прогулок. Президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, член правления «Опоры России» Андрей Радаев считает, что необходимо увеличить количество активностей и развлечений, связанных с водой, проводить на набережной больше мероприятий. Также здесь не хватает заведений общественного питания и парковочных мест. Эти задачи в скором времени будут решены.

Улица баров и ресторанов

С наступлением зимы набережная не пустеет. Прогулки у реки, посещение ледового городка для многих стали семейной традицией. Но сейчас здесь не хватает заведений общественного питания, где можно было бы согреться за чашкой чая, отдохнуть после прогулки и перекусить.

Скоро всего в 300 метрах от метро «Речной вокзал» появится самый крупный в городе гастрокорт — улица ресторанов, кафе, винных бутиков, пиццерий и баров различной ценовой категории. Гости смогут пообедать в любимом заведении и встретиться с друзьями. Отдых у реки станет более комфортным.

Термальный комплекс

Развлечений на набережной сегодня не так много. Для того чтобы разнообразить досуг отдыхающих, здесь построят двухэтажный термальный комплекс площадью почти четыре тысячи квадратных метров, в нем будут бассейны и SPA-зона. Расслабиться после трудового дня или провести выходной можно будет в тепле и при этом наслаждаться видом на реку. Ради такого отдыха точно стоит приехать на набережную!

Торговый центр

В районе Речного вокзала сегодня нет торговых центров, между тем, шопинг остается любимой формой досуга для многих горожан. Скоро решится и этот вопрос — будет построен большой торговый центр привычного новосибирцам формата — с шоу-румами и бутиками популярных марок, который станет удобным местом для шопинга.

На первом этаже со стороны улицы Большевистской планируется разместить стрит-ритейл: банки, бутики, офисы. Следующий этаж займут коммерческие площади с террасами.

Четырехэтажная парковка

Пожалуй, самой главной проблемой сегодня является загруженность дорог автотранспортом и нехватка парковок в районе Речного вокзала. Решение, которое избавит посетителей набережной от пробок, найдено. Для этого будет организовано два заезда: со стороны ул. Обской и с ул. Большевистской. Проблема с парковками, знакомая всем, кто хотя бы раз приезжал на набережную на машине, тоже решится. В комплексе будет построен первый в городе четырехуровневый паркинг, воспользоваться которым сможет каждый. Причем парковочные места продаваться не будут: для гостей – почасовая оплата, для тех, кто приобрел здесь недвижимость — специальные тарифы на аренду.

Всё это, а также бизнес-центр, апартаменты, гостиницы, медицинский и бьюти-кластеры включает в себя концепция мультифункционального комплекса Freedom, который сейчас находится в активной стадии строительства.

Новый комплекс станет одним из знаковых объектов Новосибирска. Он изменит имидж локации у набережной, потому что здесь будут созданы объекты инфраструктуры качественно нового уровня, который привлечет горожан и туристов.

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