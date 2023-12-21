VIRA презентовала новый офис продаж жилого комплекса Gorizont

VIRA, лидер девелоперского рынка Новосибирска, открыла новый мобильный офис продаж Gorizont, который будет расположен в непосредственной близости от строящегося жилого комплекса Gorizont на улице Докучаева.

Мобильный офис продаж — неотъемлемый элемент для предоставления качественного клиентского сервиса. Совсем скоро, при посещении мобильного офиса продаж, клиент будет иметь возможность побывать в самом доме, оценить материалы, из которых строится дом, а также видовые характеристики будущей квартиры. Представительство VIRA в виде расположенных по городу мобильных офисов продаж делает покупку квартиры доступной и легкой.

Офис выполнен в фирменной стилистике бренда VIRA. Для гостей создана уютная зона ожидания, в которой они могут выпить чай и кофе, а для детей сделана игровая зона. Также в офисе будут размещены в ближайшее время мультимедийные экраны для качественной и удобной презентации объекта.

Офис продаж Gorizont уже ждет своих первых покупателей и работает с понедельника по пятницу с 9 до 18, в субботу с 9 до 17, и воскресенье — выходной.

Жилой комплекс «Gorizont» — это проект комфорт-класса, 15-ти этажный дом, спроектированный по концепции квартир «разумного формата». Каждая планировка рассчитывалась экспертами компании, которые опирались на предпочтения целевой аудитории. В ЖК «Gorizont» можно подобрать квартиру и для идеальной пары, и для молодой семьи с ребенком или двумя детьми, для пенсионера, студента и даже одного взрослого с малышом, — для каждого сценария найдется оптимальная планировка.

В ЖК «Gorizont» воплощены лучшие инженерные решения VIRA, которые уже доказали свою эффективность. Здесь, например, будет реализованы элементы системы «умный дом» с возможностью дистанционного открывания ворот, просмотром записей камер видеонаблюдения, оплатой счетов, а также доступом в дом по Face ID, что обычно более свойственно жилью бизнес-класса. Панорамные окна высотой 1.8 м обеспечат достаточный уровень естественного освещения в любую погоду и время года.

ЖК «Gorizont» — это удобная транспортная доступность, а также развитая социальная и торговая инфраструктуры. Проект аккредитован крупнейшими российскими банками – Сбер, ВТБ, Уралсиб, Промсвязьбанк, Росбанк и ДОМ.РФ. Возможен обмен, рассрочка от застройщика, субсидированная ипотека, ипотека траншами, а также дисконт процентной ставки от застройщика.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

VIRA — ведущий девелопер Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Контактные данные:

Офис продаж: ул.Фрунзе 63

тел: +7 (3832) 302352

vira-stroy@bk.ru

vira-stroy.ru

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