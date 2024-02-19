Легендарные команды «Пятигорск» и «Союз» выступят на одной сцене 22 мая в Новосибирске

Две ЛЕГЕНДЫ на одной сцене! Команда «ПЯТИГОРСК» и команда «СОЮЗ» в БОЛЬШОМ концерте 22 мая на сцене концертного комплекса имени Маяковского.

Команда «Пятигорск» начала свой путь в 2009 году с межрегиональной лиги в Краснодаре и уже в 2011 году выиграла бронзу Высшей лиги, чемпионом же стала в 2013-м, дважды побеждала в летних кубках чемпионов.

Команда СОЮЗ образовалась в 2011 году. За годы участия получила множество наград: Чемпионы Высшей лиги 2014, дважды победители Летнего кубка. Сейчас участники коллектива принимают участие в записи и создании собственных шоу на телевидении и в YouTube, снимаются в фильмах и сериалах.

Команды представят лучшие эфирные номера и выступления, которые вы могли видеть в Высшей Лиге и в проектах «Игра» и «Концерты» на ТНТ. Продажа билетов уже началась.

В этот вечер на сцене с вами будет звёздный состав «ПЯТИГОРСКА» — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Влад Хелоян, Татьяна Винокурова и неподражаемые участники «СОЮЗА» — Айдар Гараев, Артём Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов, Кирилл Коковкин

Вас ждёт шоу-программа, состоящая не только из лучших номеров команд, показанных на «Первом канале» в Высшей лиге и проектах «ТНТ», а также из специально созданных для мероприятия миниатюр и интерактивов со зрителями.

Не упустите возможность насладиться выступлением любимых и именитых команд вживую.

Будет смешно, актуально, мощно, классно. Народный простой юмор, полюбившийся миллионам.

Не пропустите! 22 мая на сцене ККК им. Маяковского! Веселье и Смех – БУДУТ!

Купить билеты: https://nsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-42554/

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