Приглашаем на любительские соревнования квадроциклов на льду «Топим Лёд»

23 февраля в парке отдыха «Звезда» с 12:00 до 16:00 Вас ждут зрелищные соревнования на льду, выставка квадроциклов для фото и тест-драйва AODES, развлекательная программа от ведущего, горячая еда и напитки, а так же, множество призов от партнёров, которые разыграют среди посетителей соревнований*.

Мероприятие станет ярким событием для всех любителей экстремального отдыха. Каждый

желающий сможет продемонстрировать свое мастерство и навыки вождения в категориях:

– Квадроциклы ATV от 250 до 1000 кб.см;

– Категории UTV независимо от кубатуры;

– Детские квадроциклы до 250 кб.см.

Если у вас есть квадроцикл, подходящий под категорию, регистрируйтесь на соревнования по ссылке: https://forms.gle/1jmHZ8Mk1m7GTLPG8

Окунитесь в мир адреналина, скорости и веселья. Приходите со своими друзьями и семьей, чтобы провести незабываемый день, полный ярких эмоций и впечатлений.

Место проведения: Парк Отдыха «Звезда», Бердский тупик 1.

Организатор мероприятия: сеть магазинов «Активный отдых».

По вопросам участия и партнерства — телефон +7 961 227-60-91.

* Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна по телефону +7 961 227-60-91.

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