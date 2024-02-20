Сервис городских поездок Drivee составил портрет водителя, зарегистрированного в сервисе в Новосибирске, проанализировав средний возраст пользователей, популярные имена и предпочтения по маркам и моделям автомобилей.

Наибольшую долю водителей в Новосибирске, подключенных к сервису, составляют мужчины — 96,8%, в то время как женщин всего 3,2%. Средний возраст пользователей в Новосибирске — 37-38 лет. Самыми популярными именами среди водителей мужчин являются Александр, Сергей, Алексей, среди женщин — Елена, Наталья, Юлия. Наиболее редкими стали пользователи с именами Богдан, Игнат, Соломон, а также Валентина, Майя, Анжела. В плане автомобилей большинство водителей в Новосибирске предпочитают Hyundai Solaris.

Топ-10 популярных имен водителей в Новосибирске

Мужские имена:

– Александр

– Сергей

– Алексей

– Дмитрий

– Евгений

– Андрей

– Владимир

– Денис

– Павел

– Иван

Женские имена:

– Елена

– Наталья

– Юлия

– Анна

– Ирина

– Светлана

– Ольга

– Екатерина

– Надежда

– Марина

Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители могут предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки, они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

Ну и самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций.

Drivee — поездки по твоим правилам.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play, AppGallery.

Drivee — основанный в Якутске информационный сервис, который позволяет размещать и выполнять заказы на услуги перевозки и доставки, где пользователи сами договариваются о стоимости и всех условиях заказа.

Приложение для скачивания доступно всем пользователям России в App Store, Google Play и AppGallery.

https://drivee.com/

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