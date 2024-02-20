На хоккейном матче «Сибири» болельщик позвал замуж возлюбленную

20 февраля на игре «Сибири» и «Лады» зритель сделал девушке предложение.

Мужчина встал на одно колено и достал кольцо, сообщает «АиФ-Новосибирск». Влюбленных показали на большом экране — девушка ответила согласием, после чего ликовала вся арена.

Добавим, новосибирские хоккеисты со счетом 3:0 обыграли соперников из Тольятти.

Матч прошел в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» — он стал заключительным домашним турниром для «Сибири», которая уверенно одержала победу.

Голы в составе «Сибири» забили Артем Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив 20 бросков по своим воротам.

Ранее мы рассказывали, что хоккейный клуб «Сибирь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.