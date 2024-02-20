От Москвы до окраин: «Пятёрочка» отмечает юбилей

История сети магазинов «Пятёрочка» берёт своё начало в 1999 году в Санкт-Петербурге – 15 февраля на проспекте Славы открылась первая торговая точка.

Мировой рекорд

В 2001 году «Пятёрочка» открылась в Москве. Торговая сеть активно продвигалась по стране. К 2010 году она насчитывала 1000 магазинов в разных городах. В 2016-му за «Пятёрочкой» зафиксировали мировой рекорд по скорости роста в форматах «продовольственный дискаунтер» и «магазин у дома». Сегодня «Пятёрочки» работают от Калининграда до Владивостока, на Крайнем Севере и за Полярным Кругом.

Мобильное приложение сети ежемесячно активно используют более 15 млн человек. С 2019 года магазин активно развивает экспресс-доставку, которую уже оценили 94 млн. человек, проживающих более чем в 1300 населенных пунктах России. Пользователи приложения имеют доступ к обширным возможностям программы лояльности «Х5 Клуб», одной из самых масштабных на российском рынке.

Улыбнитесь, вы в «Пятёрочке»

Почти 40% трафика покупателей приходится на кассы самообслуживания собственной разработки Х5 Group. С прошлого года это ещё и сервис, обеспечивающий оплату более чем на 15 тысячах касс с помощью улыбки.

С заботой о людях

Около 60 миллионов человек имеют карту лояльности «Пятёрочки». Только в 2023 год они получили около миллиарда персональных предложений сэкономить или найти нужный товар.

С 2013 года «Пятёрочка выручает» покупателей разнообразным ассортиментом собственной выпечки, готовой еды и горячего кофе. Пекарнями оборудованы свыше 9 тысяч магазинов, а кофе-машины есть более чем в 5,5 тысяч торговых точках сети.

Доля реализации продуктов бренда «Красная цена» в 2023-м составила 24%, то есть каждый четвёртый рубль в чеке. Торговую наградили премией Правительства РФ в области качества. Сеть стала единственным представителем ритейла среди новых лауреатов.

«Пятёрочка» реализует социальные и экологические инициативы в рамках стратегии устойчивого развития X5 Group, поддерживая тесную связь с благотворительными фондами. Почти за 9 лет существования проекта «Корзина доброты» помощь получили свыше 700 тысяч граждан, находящихся в сложной ситуации, а еще более 70 тысячам нуждающимся сеть помогла за последние 1,5 года благодаря развитию проекта фудшеринга.

Совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей «Пятёрочка» реализует проект «Островок безопасности», который уже помог вернуться к близким более 5 тысячам потерявшихся и дезориентированных людей. Почти 300 человек из них – дети.

Адресную помощь от «Пятёрочки» получили более 200 тяжелобольных детей в рамках акции «Конфеты доброты», средства от которой с 2014 года поступают в фонд «Линия жизни».

Благодаря слаженной команде

«Безусловно, все это было бы невозможно без надежного тыла, наших сотрудников. Команда растет, растут люди внутри, но каждый ежедневно прикладывает максимум усилий, чтобы покупатели возвращались к нам вновь и вновь», – прокомментировал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.

Штат компании – более 230 тысяч человек. Каждый из них вносит ценные предложения, направленные на удовлетворение запросов18 млн покупателей. Поэтому «Пятёрочка», согласно рейтингам HeadHunter – один из надёжных работодателей в России. С большим вниманием руководство сети относится к тем сотрудникам, кто неразлучен с «Пятёрочкой» уже 25 лет. К юбилею ритейлера они получат в благодарность за труд крупные дополнительные премии, а также для них установят дополнительную бессрочную скидку на покупки в магазинах сети.

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