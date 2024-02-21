Посёлок таунхаусов KLUBNIKA дарит выходные за городом

Отдых в окружении природы после напряженного рабочего дня – что может быть приятнее?

Возможность приготовить шашлык на своей территории, покататься на лыжах в лесу по соседству с домом, а по вечерам не тратить время на поиск парковочного места – все это доступно в посёлке KLUBNIKA, расположенном всего в 30 минутах езды от станции метро Заельцовская, что обеспечивает удобную транспортную доступность до работы, торговых центров и других привычных мест.

С каждым днем всё больше жителей Новосибирска выбирают комфорт и гармонию с природой, переезжая за город. Если и вас манит жизнь в окружении зелени, рекомендуем обратить внимание на готовые тaунхаусы в посёлке KLUBNIKA.

Посёлок с закрытой территорией, располагается в шаговой доступности от леса и озера. Генплан проекта предполагает собственный спортивный комплекс, релакс-зону с бассейном, супермаркет, строительство которого заложено на апрель этого года.

Вблизи домов поселка нет шумных магистралей или высоток – зато есть березовая роща, поляны с клубникой и живописное озеро. Здесь вы без ограничений сможете наслаждаться прогулками и дышать свежим, чистым воздухом.





Стоит отметить саму архитектуру домов в проекте KLUBNIKA*. Эстетика выдержанная, без вычурных и броских элементов. Таунхаусы построены с использованием благородных материалов и кирпичной кладки. Высокое качество строительства обеспечивает надёжность, комфорт и отличную звукоизоляцию.

Здесь имеются выгодные условия сельской ипотеки с первоначальным взносом всего 20%** что делает осуществление мечты гораздо более доступным. Стоимость готовых тaунхаусов в поселке начинается от 4,8 млн рублей за площадь 58 квадратных метров.

Например, для больших семей подойдёт квартира площадью 66 квадратных метров, где найдётся место для кухни-гостиной, родительской спальни и детской. Стоимость данного варианта составляет 5,2 млн рублей, а ежемесячный платеж при первоначальном взносе в 1,05 млн рублей будет всего 20 030 рублей.



В честь наступающих праздников 23 февраля и 8 марта, посёлок KLUBNIKA проводит розыгрыш, в котором вы можете выиграть возможность провести выходные в шоу-руме с ремонтом, мебелью, камином, зоной барбекю и даже кофе-машиной. Таким образом, вы сможете на собственном опыте ощутить, как это – жить за городом, и лично убедиться во всех преимуществах, которые предлагает посёлок KLUBNIKA.

Дополнительные подробности можно найти в группе VK***.





Екатерина Сутормина, специалист по недвижимости и партнёр "Дома со вкусом KLUBNIKA", провела 24 часа в шоу-руме и поделилась своими впечатлениями о преимуществах жизни за городом.



Приезжайте в посёлок KLUBNIKA на экскурсию, чтобы ближе познакомиться с объектом, отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы и свежим воздухом.





Отдел продаж Дом со вкусом «KLUBNIKA»:

Новосибирская область,

пос. Октябрьский, ул. Весенняя 40/1,

Телефон +7 (383) 285-17-76.

klubnika@metr-pro.ru

https://dom-klubnika.ru



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