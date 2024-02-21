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общество

Раскрывает запутанные преступления: дознаватель приняла участие в фотоконкурсе «Девушки в погонах»

Фото предоставлено участницей конкурса

Ещё одна сотрудница силовых структур из Новосибирской области подала заявку на участие в фотоконкурсе «Девушки в погонах».

32-летняя Алевтина Копылова два года работает дознавателем по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по региону. Она осознанно выбрала эту трудную, но интересную профессию.

«Все мы росли на фильмах про преступления, в которых всегда были герои в погонах, которые находили ответы на самые сложные и запутанные вопросы. Расследовать связанные с пожарами преступления сложнее, чем многие другие. Для этого необходимы аналитический склад ума, оперативность мышления и любовь к работе», – считает Алевтина Копылова.

Стать звездой фотоконкурсе «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» может представительница любых силовых структур, даже на пенсии или в отставке. Отправить небольшую историю о себе и снимок можно до 7 марта включительно. Итоги подведём в Международный женский день.

В конкурсе мы отмечает профессионализм смелых сибирячек, их преданность работе, движение по благородному пути, красоту.

Проголосовать за свою фаворитку или подать заявку на участие можно по ссылке.

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Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

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