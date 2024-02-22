На стройплощадке масштабного проекта ГК «Расцветай» открыт офис продаж

На стройплощадке эко-квартала «На Кедровой» застройщик открыл современный офис продаж.

Общая площадь квартала — более 28 га, которые в процессе освоения участка станут большим уютным пространством.

Эко-квартал «На Кедровой» расположен в дали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 20 минут на автомобиле.

— Главная задача офиса продаж — облегчить один из самых сложных выборов для большинства семей – покупку новой квартиры и наглядно продемонстрировать масштабы строительства и достоинства эко-квартала «На Кедровой», — рассказали впресс-службе ГК «Расцветай».

Эко-квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

Сухой фонтан — интерактивный элемент благоустройства территории эко-квартала «На Кедровой»

Особое внимание эко-квартале «На Кедровой» уделено благоустройству территории. В новом проекте ГК «Расцветай» предусмотрены закрытые дворы-парки, лаунж-пространства, центральная площадь, где летом будут разные мероприятия, а зимой новогодняя елка и каток. Между собой разные тематические локации объединены аллеями, которые образуют разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов.

Ландшафт придомовой территории оценят мамы с колясками и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Офис продаж эко-квартала «На Кедровой»:

ул. Кедровая,80/1а

тел. +7 (383) 255-00-83

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