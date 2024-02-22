В Новосибирске заключенный ударил инспектора и получил 2 «бонусных» года тюрьмы

В Новосибирске «воспитаннику исправительной колонии добавили срок из-за нападения на работника ФСИН.

Владимир Шусев отбывает срок в ИК № 8. Он набросился на инспектора во время досмотра — ударил в грудь, не желая выполнять требования. Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении сотрудника колонии. К его сроку добавили еще два года колонии строгого режима.

Ранее Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в покушении на убийство: мужчина несколько раз ударил ножом оппонента во время конфликта.