Российские войска на линии боевого соприкосновения на Украине подарили жителям своей страны ко Дню Защитников Отечества масштабные тактические успехи.

Отправной точкой, после которой наших солдат уже не сдержать, стало взятие под контроль населённого пункта с говорящим названием Победа. Этот тактический успех открыл большие возможности для Вооружённых Сил РФ для реализации основных целей СВО.

По данным Минобороны от 23.02.2024, после этого достижения украинским боевикам придется строить оборону широким фронтом, а мы можем пробить ее в любом уязвимом месте острием штурмовой группы. Кроме того, в районе Работинского выступа на Запорожском направлении фронта российские атаки сменяются контратаками ВСУ. Но у Вербового контратаки врага захлебнулись и теперь наша армия готовит к главному удару.

По наблюдениям наших военкоров, тактику изматывания противника русские солдаты сменили на сокрушительные удары, поскольку резервы боевиков уже изрядно истощены.

Хорошим подарков ко Дню Защитников Отечества стало и взятие села Ласточкино, что под Авдеевкой. По сообщениям телеграмм-канала «Два майора», 23 февраля 2024 года на этом направлении линии соприкосновения наши войска активно штурмуют Степовое и Первомайское.

По информации издания Reuters, в праздничную пятницу 23.02.2024 иранцы преподнесли России сотни ракет малой дальности. Речь идет о ракетах «Фатех-110» и «Зульфикар» с дальностью 300 и 700 км (поставки начались ещё в первые дни Нового года). Доставляются такие военные «подарочки» из Ирана по Каспийскому морю и самолетами.