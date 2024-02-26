Сибирские школьники могут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно

«Ростелеком Лицей» поможет сибирским школьникам успешно сдать итоговые экзамены.

На образовательной онлайн-платформе собраны учебные материалы по каждому предмету, а пополнять свои знания можно в любое удобное время. Сервис одобрен научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпросвещения России. Весь контент разработан ведущими российским педагогами, методистами и экспертами ЕГЭ с учетом особенностей восприятия современных школьников.

Значительная часть материалов представлена в форме видеоуроков, а для закрепления знаний предусмотрены онлайн-тренажеры. Все это поможет детям в короткий срок повторить учебную программу и структурировать полученные знания. В «Лицее» также представлены полезные лайфхаки по успешной сдаче ЕГЭ и советы по выбору будущей профессии.

«Нашей платформой пользуются свыше 45 тысяч сибиряков, многие из которых живут в небольших населенных пунктах. Дистанционное образование открывает равный доступ к качественному учебному контенту как для городского, так и для сельского населения», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сервис доступен не только абонентам «Ростелекома» — подписку можно оформить на сайте «Лицея». Свыше 14 тысяч видеоуроков, лекций, заданий, квестов и тренажеров обойдутся сибирякам в 249 рублей в месяц, при этом на платформе предусмотрен пробный бесплатный период.

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