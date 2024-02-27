Испанское гражданство для иностранцев: важные аспекты и процедуры

Испания открыта для иммиграции и предлагает различные программы натурализации.

Сегодня мы рассмотрим основные способы того, как получить испанский паспорт, особенности приобретения, преимущества и сложности. Будь то инвестиционная виза, трудоустройство или воссоединение семьи — мы подробно разберем каждый путь к гражданству.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА "ЗОЛОТАЯ ВИЗА"

Этот вариант подойдет тем, кто готов вложить значительные средства в экономику страны. Для получения вида на жительство по этой схеме необходимо инвестировать в Испанию от 500 000 евро. Наиболее распространены два типа инвестиций: приобретение недвижимости и вложение в государственные облигации или акции местных компаний.

Покупка объекта коммерческой или жилой недвижимости — самый популярный вариант. Он дает возможность не только получить статус, но и вернуть часть средств в случае перепродажи через определенный срок.

Главным преимуществом "золотой визы" является быстрота оформления вида на жительство. Уже через 2-3 месяца инвестор получает статус резидента сроком на 2 года, который в последующем можно продлевать.

Но стоит учесть и минусы: высокий порог входа и длительные сроки для получения гражданства. Также инвестиции не гарантируют позитивного решения.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ

Натурализация — процедура получения гражданства для тех, кто легально проживает и трудится в Испании в течение многих лет. По данному способу предстоит пройти путь от оформления ВНЖ до ПМЖ и гражданства, при этом государство не дает никаких гарантий.

Обязательное требование — постоянное проживание в стране не менее 10 лет. Претенденту придется регулярно продлевать свой статус, оплачивать госпошлины и предоставлять пакет документов, в том числе подтверждающих наличие трудового дохода и временной регистрации. Каждый член семьи проходит процедуру отдельно, что создает дополнительные сложности.

ПО РОДСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Иностранцы могут получить испанское гражданство благодаря родственным связям или по происхождению. Самый простой вариант — воссоединение семьи: гражданство предоставляется супругам и детям испанцев. Также подходят кандидаты, чьи ближайшие родственники родились в Испании.

Особых привилегий удостаиваются дети иностранцев, родившиеся на территории страны. Если один из родителей является гражданином Испании или оба законно проживали в государстве на момент рождения ребенка, то ему будет оформлено гражданство по праву почвы.

ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ БРАК ИЛИ ОПЕКУ

Для супругов граждан Испании предусмотрена упрощенная процедура натурализации. После года брака с постоянным проживанием в стране они могут подать документы и пройти собеседование. Но комиссия тщательно проверяет подлинность брака, чтобы исключить фиктивные союзы ради гражданства.

Еще один путь — через оформление опекунства. Иностранные дети, находящиеся под опекой граждан Испании более 2 лет, могут претендовать на упрощенную натурализацию.

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