«Магазин без инвестиций» – готовое бизнес решение от «Калина-Малина»

Сибирская сеть «Калина-Малина» передает магазин во франшизу с инвестициями 0 рублей партнерам по Кузбассу и Новосибирской области.

Калина-Малина – сеть магазинов фермерских продуктов из Сибири. Более 130 магазинов. Свыше 3 000 качественных продуктов на каждый день. В магазинах представлены готовые решения от завтраков до ужинов, горячий гриль и аппетитная пицца, 70 готовых блюд для здорового питания, молочные продукты, а также натуральные сладости. Магазины давно вышли за пределы Кузбасса и расположились в Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Томске.

Ритейл ищет не просто предпринимателей, а единомышленников, которые будут гореть идеей здорового и качественного питания.

Первый магазин по франшизе открылся в г. Томске в 2015 году. На сегодняшний день сеть томского франчайзи насчитывает 10 магазинов. Общий товарооборот в месяц составляет 54 миллиона рублей.

«Франшиза в аренду» – уникальный проект, где вы получаете готовый бизнес без вложений.

Проект «Калина-Малина» дает возможность создавать и развивать свою команду и свое дело.

Локальное управление наиболее эффективно для ритейла. Рост товарооборота на магазинах партнеров регулярно растет. Доход франчайзи составляет от 150 000 рублей в месяц за минусом всех расходов. Роялти 1 составляет 8.1%. Роялти 2 составляет долю от выручки в пропорции 80/20. Паушальный взнос отсутствует. При этом от партнера не требуются инвестиции и дополнительные платежи по франшизе.

Что включает в себя роялти?

– готовая торговая матрица с натуральным ассортиментом продуктов;

– готовые бизнес-процессы, стандарты, инструкции;

– подготовку и обучение сотрудников;

– автозаказ-программа, которая автоматизирует все рутинные процессы;

– поиск и ведение поставщиков продукции.

– маркетинговую поддержку для создания клиентского трафика;

– бухгалтерское и юридическое сопровождение;

– IT-поддержку 24/7.

В настоящий момент, в Сибири готовы к передаче по проекту «Франшиза в аренду» 10 магазинов – предпринимательские и финансовые риски минимизированы.

Для потенциальных партнеров, «Калина-Малина» активно проводит бизнес-встречи и подробно рассказывает о магазинах, финансовой модели и доходах партнеров. Дополнительно организовывают экскурсии на производство «Волков» и в магазины франчайзи «Калины-Малины». Вся информация о проекте по ссылке.

Ритейл ставит большие планы на 2024 год, а именно передать будущим партнерам 40 готовых магазинов «Калина-Малина».

Менеджер по франшизе:

+7-906-935-76-72

managerfrs2@volcov.ru

РЕКЛАМА. ИП Волков Анатолий Павлович. ИНН 424100019207. Erid: LjN8KBB3A



