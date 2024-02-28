15 лет вещания «Радио Дача» в Новосибирске

В первый день весны «Радио Дача» в Новосибирске отмечает свое пятнадцатилетие.

В честь праздничного события у каждого есть возможность принять участие в акции «Самый лучший день». Для слушателей «Радио Дача» подготовлено множество подарков, которые они могут получить, не приложив особых усилий.

Чтобы принять участие в акции, достаточно рассказать о своем самом лучшем дне за те годы, что вещает «Радио Дача» в Новосибирске. Оставить историю можно, позвонив на автоответчик по номеру 362-07-80 или отправив голосовое сообщение в WhatsApp — +7(383) 362-07-80.

Самые оригинальные рассказы прозвучат в эфире «Радио Дача 106.7 FM». Их авторы получат бытовую технику.

«Самый лучший день» — празднуем День рождения любимой радиостанции вместе! Подробности в группе Радио Дача Новосибирск во Вконтакте.

Для слушателей старше 12 лет.

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