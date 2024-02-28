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общество
На правах рекламы реклама

«Европа Плюс Новосибирск» разыграла уикенд на курорте «Манжерок»

16 февраля «Европа Плюс Новосибирск» подвела итоги проекта «Snow Тур», победители которого отправятся покорять снежные вершины Горного Алтая.

На протяжении двух недель слушатели «Европы Плюс Новосибирск» боролись за главный приз — путёвку на двоих на курорт «Манжерок». Дозвонившиеся в эфир игроки уверенно проходили виртуальные трассы, отвечая на вопросы ведущего.

Каждый участник получил приятный подарок от радиостанции, а главными счастливчиками стали Юрий и Евгения.

«Рад был поучаствовать в розыгрыше. Спасибо “Европе Плюс” за возможность интересно провести время!» — делится впечатлениями Юрий.

Победители с нетерпением ждут поездки. Подробнее об этой и других акциях — в эфире, на europaplus.ru и странице «Европы Плюс Новосибирск» ВКонтакте.

Для любителей экстрима старше 12 лет.

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Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

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