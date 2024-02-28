Гастроли МХАТа вновь на сцене НОВАТа!

Гастроли МХАТа Горького: «Три сестры» — 10, 11, 12, 13 и 14 апреля на Большой сцене НОВАТа!

В легендарной постановке Владимира Немировича-Данченко, которую МХАТ Горького воссоздал в свой юбилейный сезон, разворачивается история чеховских трех сестер. Они живут предвкушением светлого будущего: сквозь туман настоящего им мерещится образ яркой и красочной Москвы, где они были счастливы когда-то. Сестры мечтают вернуться в ту жизнь, не омраченную потерей родителей, где брат смог бы стать профессором, а они — встретить настоящую любовь и трудиться во имя благородного дела. И даже реальность, наполненная бытовой рутиной и драмой, не способна заставить их потерять надежду!

10, 11, 12, 13, 14 апреля ждем вас на новосибирской премьере «Трех сестер» с участием Агнии Кузнецовой, Веры Десницкой, Наталии Медведевой, Тины Стойилкович, Максима Дахненко, Георгия Иобадзе и других актеров МХАТа Горького!

Не упустите возможность одними из первых увидеть этот спектакль! Билеты уже в продаже в кассе НОВАТа, на сайте novat.ru и в мобильном приложении.

Гастроли пройдут в рамках программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

РЕКЛАМА. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ). ИНН 5406014684. ОГРН 1025402487626. Erid: LjN8JyNX6