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общество
На правах рекламы реклама

«Европа Плюс Новосибирск» дарит приятные подарки к 23 февраля и 8 марта

С 19 февраля по 7 марта «Европа Плюс Новосибирск» каждый день разыгрывает ужины для двоих в одном из ресторанов города.

Чтобы стать победителем, необходимо внимательно слушать «Бодрое Утро» по будням с 8:00 до 11:00 и «поймать» один из хитов после специального сигнала Kiss me, baby. Тот, кто первым дозвонится в прямой эфир по номеру (383) 362-07-72 и назовёт диджею правильный трек, отправится на ужин со своей второй половинкой.

Подробнее об игре Kiss me, baby и других акциях — в эфире, на europaplus.ru и странице «Европы Плюс Новосибирск» ВКонтакте.

Для слушателей старше 12 лет.

Реклама. ООО "Выбери Радио". ИНН: 7708600939. Erid: LjN8KQrus

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Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

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