Выход за рамки – нишевая парфюмерия

С полок магазинов постепенно исчезли привычные и любимые бренды парфюмерии. В качестве альтернативы вместо европейских компаний на рынке появились турецкие, польские, восточные ароматы.

В парфюмерных магазинах огромный выбор реплик, подделок и отливантов. Последние – особенно больная тема, так как не всегда ясен состав и страна производства.

Ситуация с нишевыми парфюмерными брендами немного отличается. Из российских торговых точек ушли компании из США, Великобритании, Германии, Франции. Однако для покупателей всё ещё доступны многие полюбившиеся ароматы. Одними из самых запоминающихся стали итальянские и испанские фирмы.

Качественный и стойкий аромат из нишевых брендов поразит ваше сердце уникальностью, качеством и оригинальностью. Запах будет обладать невероятным шлейфом, вызывающим интерес у окружающих и привлекающим внимание.

Бутик эксклюзивной парфюмерии Mon Parfum предлагает ароматы, которые завоюют ваше сердце качеством, необычностью и оригинальностью:

– Shomal Botanicae expression (Испания)

– Joker «Bybozo» (Франция)

– Olive wood&Leather «Label» (Тенерифе)

– Pura Essenza «Cigna Nero» (Италия)

– Freedom V.1 «Map of the heart» (Австралия)

– Tainted love «Tokyo milk» (США)

– Foyer «Brera 6» (Италия)

– Calar del Sole «Arte Olfatto» (Италия)

– Archilibrium «Cale fragranze d’autore» (Италия)

Попробуйте приятные ароматы в бутике Mon Parfum по адресу улица Кирова 25, на втором этаже. А любимому человеку вы можете презентовать невероятную «ароматную экскурсию» – подарочные сертификаты! Ему надолго запомнятся яркие эмоции, а выбранный парфюм останется в жизни надолго.

С прекрасными ароматами Mon Parfum вы можете познакомиться в официальном Telegram-канале компании. Номер телефона 8 (953) 763-47-97.

Реклама. ИП Пискунова Ольга Игоревна. ИНН 540605781870. Erid: LjN8KRCUD