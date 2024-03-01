Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете

Факультет экономики и управления Новосибирского государственного аграрного университета пригласил Банк Уралсиб стать участником «Дня карьеры».

Мероприятие прошло 27 февраля 2024 г., в нем приняли участие более 50 студентов выпускных курсов университета.

Во время встречи сотрудники Уралсиба рассказали выпускникам вуза о возможностях трудоустройства в банке, назвали основные компетенции, необходимые соискателям для успешной работы в банковской сфере, познакомили с платформой «Уралсиб.Ускорение». Платформа предлагает образовательные курсы, онлайн-практику, стажировки, отвечает на многие вопросы будущих специалистов. Свое выступление уралсибовцы закончили викториной по финансовой грамотности, в финале которой самые активные участники получили сувениры от Банка Уралсиб.

«Уралсиб не первый год принимает участие в «Днях карьеры» в вузах региона, что позволяет нам напрямую взаимодействовать со студентами и выпускниками университетов и получать от них обратную связь. Во время таких мероприятий мы предлагаем студентам стажировку и работу, знакомим их с требованиями к соискателям, рассказываем о перспективах профессиональной карьеры, условиях работы и зарплате», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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