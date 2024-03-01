Китайская марка – как изменился авторынок Сибири за два года

Доля продаж китайских авто выросла в восемь раз, а в сегменте новых машин она достигла 84%

Автокредитование в Сибири в 2023 году не только восстановилось после кризиса, но и превысило объемы 2021 года. При этом модельный ряд самых популярных автомобилей, которые приобретают сибиряки, претерпел заметные изменения. Главным образом – за счет китайского автопрома.

По данным Драйв Клик Банка (партнер Сбера), в 2023 году доля продаж китайских автомобилей в ТОП-10 самых популярных марок составила 45%, что в 8 раз больше, чем по итогам 2021 года. А в сегменте новых машин доля авто из КНР достигает 84%. Лидируют Chery, Haval и Geely.

Еще два года назад в ТОП-10 самых популярных марок в Сибири из «китайцев» входил только Haval. В сегменте новых машин пару Haval составлял также Geely.

Лидеры продаж предыдущих лет – корейские KIA и Hyundai сейчас в конце первой десятки и преимущественно за счет б/у-автомобилей. А вторая по популярности марка 2021 года и лидер продаж новых машин в 2022 году отечественная Lada – по итогам 2023 года на четвертом месте. Впервые в ТОП-10 появился возрожденный недавно «Москвич».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка

«Банк в лице компании-партнера Драйв Клик Банк является участником спецпрограмм с популярными китайскими марками. Сибиряки по достоинству оценили условия кредитования, а также удобство получения кредита — заявку вне зависимости от марки можно подать в СберБанк Онлайн, а оформить кредит — непосредственно в автосалоне».