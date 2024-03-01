Новосибирск стал лидером среди мегаполисов России по объему предложения арендного жилья

Рейтинг мегаполисов России по стоимости и доле арендного жилья составил сервис Домклик.

Новосибирская область оказалась первым регионом России по объему предложения арендных квартир – на её долю приходится 13,6% всех объявлений по стране, что больше, чем в Москве на 1,3%, свидетельствуют данные аналитического центра сервиса Домклик (партнер Сбера), изучившего рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших субъектах России.

Замыкает топ-3 Санкт-Петербург (6,8%). А вместе на первую тройку регионов приходится треть всех объявлений об аренде жилья в стране. В остальных регионах с городами-миллионниками объём предложения не превышает 5%. Так, в Красноярском крае этот показатель составляет 4,7%, в Омской области – 0,8%.

В регионах с городами-миллионниками стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) в основном ниже медианного значения по стране (23,9 тыс. рублей). Так, в Омской области аренда такой квартиры обойдется в среднем в 17,2 тыс. рублей, в Красноярском крае – 23,1 тыс. рублей.

Новосибирская область входит в число пяти регионов, где арендные ставки выше, чем в среднем по России. Здесь аренда квартиры (35 кв. м) в среднем стоит 26,5 тысячи рублей. Что ниже, чем в Санкт-Петербурге (34,2 тыс. рублей) и Москве (69,7 тыс. рублей).

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Сравнительно высокие арендные ставки и большое количество предложений свидетельствуют и о высоком спросе на аренду жилья в Новосибирске. Сервис Домклик помогает не только снять наиболее подходящую недвижимость, но и быстро и безопасно сдать жилье в аренду, гарантируя арендодателю юридическую чистоту сделки и финансовую защиту от основных рисков».