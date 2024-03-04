Еще больше абитуриентов из Новосибирска смогут поступить в Омский политех на бюджет

В 2024 году у абитуриентов еще больше возможностей получить престижное высшее образование – ОмГТУ выделил на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры 2 647 бюджетных мест. Приемная кампания на заочное и очно-заочное обучение уже стартовала.

Почему абитуриенты из Новосибирска выбирают ОмГТУ?

ОмГТУ – один из ведущих инженерных вузов России с численностью обучающихся свыше 15 000. Здесь можно пройти обучение в области машиностроения, нефтехимии, электроники, IT, креативных индустрий и других, при этом совмещая с развитием в науке, спорте, культурной и общественной сферах.

В политехе находится единственная в городе университетская Точка кипения, собственный бассейн, лыжная база, самая крупная вузовская библиотека. Иногородним предоставляются комфортабельные общежития, находящиеся близи учебных корпусов.

Выпускники работают на крупнейших предприятиях и в компаниях России. Это ПАО «Газпром нефть», госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ПАО «ОДК-Сатурн» и других. Партнеры предоставляют места для прохождения практик, участвуют в разработке и реализации учебных программ. Такой подход позволяет студентам еще во время обучения получить необходимые для будущей профессии компетенции и навыки.

Какие направления доступны?

Набор ведется на 57 направлений подготовки бакалавриата и специалитета и 29 – магистратуры разных направлений – от машиностроения и энергетики до биотехнологии и дизайна. В их числе – программа «Крылья Ростеха», в рамках которой ведется подготовка инженеров для авиационной отрасли при поддержке предприятий, входящих в Госкорпорацию «Ростех».

Подать документы можно на 5 направлений. Некоторые требуют прохождения вступительных испытаний: технический рисунок («Конструирование изделий легкой промышленности»), композиция («Дизайн») и физическая культура («Таможенное дело»). Полный их перечень представлен в информационном бюллетене.

Как поступить?

Очная подача документов доступна по адресу: г. Омск, пр. Мира, 11, корпус 8, 1 этаж. Сделать это можно и онлайн – через личный кабинет абитуриента на сайте ОмГТУ, с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» или с помощью почты/курьерской доставки на адрес приемной комиссии.

Получить консультацию о поступлении можно по телефону +7 (3812) 72-90-55 или в группе ВКонтакте.

Реклама. Омский государственный технический университет. ИНН 5502013556. Erid: LjN8KDQdt.