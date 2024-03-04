В 2024 году «Ростелеком» построит и модернизирует сети почти в 30 селах Новосибирской области

В текущем году «Ростелеком» построит и модернизирует сети почти в 30 населенных пунктах Новосибирской области. Еще у нескольких тысяч семей появится доступ к высокоскоростному интернету.

Большинство таких абонентов будет подключено по технологии GPON (оптика в дом), которая предполагает заведение кабеля непосредственно в жильё. Это даст пользователям надежный стабильный Wi-Fi, к которому можно подключить телевизор, ПК и другие гаджеты.

В 2023 году провайдер обеспечил современными телекоммуникациями 95 сёл региона: в 42 из них “Ростелеком” проложил волоконно-оптические линии или заменил ими устаревший медный кабель, а в 53 построил базовые стации сотовой связи в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

«Цифровизация малых населенных пунктов — одна из наших приоритетных задач. Мы строим линии связи и базовые станции в рамках национальных и региональных проектов, а также за счет собственных инвестиций. Строительство оптики и базовых станций призвано значительно повысить качество жизни в сельской местности», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«На территории Новосибирской области сохраняются высокие темпы развития инфраструктуры связи. Расчётное значение целевого показателя национальной цели в части обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 91,9%. К концу 2026 года планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России. В 2024 году будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом 64 населённых пункта», — подчеркнул министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

Надежная голосовая связь и высокоскоростной интернет открывают сельчанам все цифровые возможности, которые есть в больших городах, например, позволяют дистанционно обращаться в государственные учреждения и медицинские организации, получать онлайн-образование и пользоваться всеми популярными решениями «Ростелекома».

«В небольших населенных пунктах области наиболее востребованы безлимитный интернет, мобильная связь, интерактивное ТВ и видеосервис Wink. При этом, большим спросом у сельчан пользуются наши пакетные предложения, которые позволяют подключить все вышеперечисленные услуги по выгодной цене», — добавил заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

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