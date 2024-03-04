Вклад «Отличный выбор» до 16% годовых: мечтаем по-крупному

Постоянно держать руку на пульсе, проверять ставки, и перекладывать «кровные» с вклада на вклад — утомительно. Ставки могут упасть, да, и хочется надежно разместить деньги на вкладе и приумножить их.

Хорошим вариантом станет вклад на 1100 дней «Отличный выбор». Этот вклад разделен на периоды по 90 дней, в конце каждого выплачиваются проценты! В первые 180 дней ставка составляет 16% годовых, дальше она меняется в зависимости от периода:

От 181 до 270 дней — 14% годовых,

От 271 до 360 дней — 12,0% годовых;

с 361 по 450 день — 10,0% годовых;

с 451 по 540 день — 10,0% годовых;

с 541 по 630 день — 10,0% годовых;

с 631 по 720 день — 10,0% годовых;

с 721 по 810 день — 8,0% годовых;

с 811 по 900 день — 8,0% годовых;

с 901 по 990 день — 8,0% годовых;

с 991 по 1100 день — 10,0% годовых.

Открывая такой вклад, вы защищаете себя от хаотичного изменения ставок на целых 1100 дней! При этом каждый квартал вы получаете проценты за этот период. Это шанс накопить на мечту!

Вклад «Отличный выбор» — идеальный выбор для сохранения «подушки безопасности» и накопления на крупные покупки: дачу, путешествие, образование.

Сумма вклада от 50 тысяч рублей, что дает всем возможность укрепить свои накопления. Открыть вклад легко и удобно можно онлайн и в офисах Банка.

Откройте вклад «Отличный выбор» в Банке Акцепт и вырастите свои накопления!

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*Вклад «Отличный выбор». Прием вклада с 01.03.2024. Сумма вклада от 50 000 руб. Срок размещения 1100 дней. Открытие вклада в офисах Банка и онлайн для всех категорий клиентов. Срок размещения подразделяется на периоды, в каждом из которых действует своя годовая процентная ставка: до 90 день — 16,0%; с 91 по 180 день — 16,0%; с 181 по 270 день — 14,0%; с 271 по 360 день — 12,0%; с 361 по 450 день — 10,0%; с 451 по 540 день — 10,0%; с 541 по 630 день — 10,0%; с 631 по 720 день — 10,0%; с 721 по 810 день — 8,0%; с 811 по 900 день — 8,0%; с 901 по 990 день — 8,0%; с 991 по 1100 день — 10,0%.

Выплата процентов — ежеквартально. Капитализация процентов не предусмотрена. Пополнение вклада, частичное истребование не предусмотрено. Условия досрочного расторжения:- за полный срок размещения в периоде– соответствующая годовая ставка полного периода, за неполный срок размещения в периоде– ставка вклада «До востребования» -0,01% годовых. Выплаченные проценты Банком не пересчитываются и не удерживаются. Условия действительны на 01.03.2024. АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.

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