Появилась фотография первой футбольной команды из Новосибирска

В Бугринском микрорайоне Новосибирска решили собрать информацию о первой известной школьной команде по футболу. Этот вид спорта был очень развит в 1930-х годах.

Председатель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов частенько заглядывает в альбомы с фотографиями к старожилам деревни Бугры (этот микрорайон появился на месте первого поселения на левом берегу Новосибирска). На этот раз историческую находку обнаружили у пенсионерки Эмилии Юдиной.

«На фото ученики бугринской 63-й школы с учителем математики и физики Юдиным Георгием Ивановичем и директором школы Железновым Виктором Тимофеевичем»,

- рассказал о найденной фотографии 1930-х годов Антон Нелидов.

При этом Георгий Юдин (в верхнем ряду, лысоватый мужчина) позже и сам станет директором в этой школе, которая просуществует до 1969 года.

Футбол до войны

Как отмечают старожилы Бугров, футбол 1930 становится очень популярным у школьных команд. Подростки регулярно собираются на товарищеские матчи.

«Футбольные команды в те годы были и в школах, и на предприятиях. Соревнования проходили и городские, и чемпионаты, либо играли с предприятиями, — передаёт слова старожилов Антон Нелидов. – В 1952 году уже играли на стадионе «Трактор» (сейчас это современный стадион «Сибсельмаш»). В этот период туда из школы ездили».

Но в Буграх всегда была сильная футбольная команда ещё со времён образования школы. А учебному заведению в этом году исполнилось бы 162 года.

«Наша школа была образована после отмены крепостного права, в 1862 году. Бугринская команда всегда считалась одной из сильных команд города,

- продолжает Антон Нелидов. – Но кроме школы здесь было и два детских дома — №5 и №13. Также на Буграх была детская воспитательная колония».

Драки за мяч

Как рассказывает хранитель истории Бугров, часто играли команды с улицы Тульской и Социалистической, «заречинскими» называли тех, кто находился за рекой Тула. В послевоенные годы некоторые матчи заканчивались даже драками.

«Мой дядька Быков Виктор Васильевич рассказывал, что это был целый ритуал, не так что: «пошли футбол гонять». Несколько дней встречались вожаки, авторитеты и обговаривали правила: как играть – босыми или обутыми, применять ли какие-то силовые приёмы: можно ли пинаться или валить друг друга, — узнал подробности у старожилов Антон Нелидов.

– Играли в Бугринской роще, там было поле, стояли ворота настоящие. Там и происходили эти чемпионаты. Бывало дело, доходило до драк даже, когда не могли определить: был ли забит гол. Азарт спортивный одолевал».

В более поздние советские годы в Буграх выросло много спортсменов. Правда, чаще это были лыжники или боксёры.

Напомним, в Бугринском комитете решили сохранить историю для потомков: здесь часто находят не только советские раритеты, но и монеты царских времён.