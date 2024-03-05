Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева получила награду за проекты в сфере устойчивого развития

Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева стала победителем премии «Хедлайнеры ESG-принципов» в номинации «Хедлайнер в реализации социальных программ внутрикорпоративных и внешних по взаимодействию c обществом (S)». Руководитель опорного банка Госкорпорации Ростех отмечена за внедрение лучших практик в области устойчивого развития.

Награда Елены Георгиевой – результат ответственного ведения бизнеса и социальной политики, которую проводит Новикомбанк. В ее основе лежат принципы заботы об обществе, клиентах и сотрудниках банка.

В 2023 году Новикомбанк реализовал благотворительные программы в области медицины и поддержки новых территорий. Совместно с акционером банк разработал ряд проектов в сфере образования и научно-технической деятельности молодежи. Все более востребован у широкой аудитории курс по финансовой грамотности Новикомбанка. В прошлом году количество новых слушателей просветительских мероприятий составило более 15 тысяч человек. Кроме того, выпущена вторая часть видеолекций по финансовой грамотности на платформе Академии Ростеха.

Новикомбанк постоянно совершенствует свои флагманские продукты. Так, держателям социально-платежной карты работника Ростеха в 2023 году стал доступен сервис привилегий «Бонусная копилка». Уникальным инструментом поощрения заслуженных работников промышленных предприятий и перспективных молодых специалистов через дополнительные банковские преференции является мотивационная программа «Развитие», к которой уже присоединились 139 компаний.

В настоящее время в связи с ростом потребности в квалифицированных инженерах возникла необходимость поддержать опытных специалистов. Это отметил и президент РФ Владимир Путин, предложив учредить ежегодную премию «Наставник года». В соответствии с поставленной задачей Новикомбанк ввел в программу «Развитие» дополнительную категорию сотрудников – инженерно-технических работников и наставников.

Кроме того, благодаря глубокой экспертизе и накопленным знаниям Новикомбанк предлагает своим партнерам — крупным промышленным предприятиям и представителям малого и среднего бизнеса — наиболее эффективные решения, создающие возможности для устойчивого развития и стабильного роста.

«Я благодарю экспертное жюри премии за высокую оценку наших усилий по реализации бизнес-модели, основанной на принципах социально корпоративной ответственности. Это основа стратегии развития банка, такая же неотъемлемая часть его работы, как финансовая стабильность и расширение поддержки промышленных предприятий. Система социально ориентированного управления доказала свою эффективность. В первую очередь она обеспечивает защищенность работников, а в конечном итоге повышает качество жизни», — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК»ИНН 7706196340 erid:LjN8KLWnz