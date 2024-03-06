Новикомбанк — партнер экспозиции Ростеха на Всемирном фестивале молодежи

Новикомбанк выступил партнером экспозиции Госкорпорации Ростех на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), проходящем с 1 по 7 марта в Сочи. В программе ВФМ – более 800 разноформатных событий, от культурных мастер-классов до хакатонов и деловых встреч с представителями власти и бизнеса.

Одной из центральных экспозиций выставки является высокотехнологичный стенд Ростеха, созданный при поддержке опорного банка Госкорпорации. Новикомбанк также стал одним из героев фильма о перспективных разработках высокотехнологичных отраслей промышленности, который демонстрируется на стенде Ростеха.

Ролик представляет собой VR-тур, в который приглашает преподаватель своих студентов. Они отправляются в зрелищное «онлайн путешествие» по передовым достижениям Госкорпорации в областях машиностроения, медицины, радиоэлектроники, добычи полезных ископаемых, экологии.

Основной посыл ролика — привлечь молодежь на предприятия высокотехнологичных секторов промышленности, показать, что здесь они могут реализовать свой интеллектуальный потенциал. Ведь именно благодаря компетенциям инженеров нового поколения создается продукция, способная вывести отечественное производство на качественно новый уровень. Новикомбанк фигурирует в фильме как финансовый институт, который оказывает поддержку инновационным проектам.

Наряду с кредитованием промышленности банк принимает участие в различных программах, цель которых — вырастить специалиста с инновационным мышлением, чьи компетенции направлены на укрепление технологического суверенитета страны.

Так, на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», партнером которого выступает Новикомбанк, у молодых сотрудников есть возможность погрузиться в креативную среду, приобрести новые навыки и развить свой опыт. При поддержке банка ежегодно проходит многопрофильная инженерная олимпиада для школьников «Звезда», которая охватывает более 80 регионов страны. Победа в интеллектуальном состязании дает преференции при поступлении в вузы. Помимо этого, Новикомбанк сотрудничает с крупнейшими техническими вузами страны.

В своем видеообращении к участникам фестиваля в Сочи президент России Владимир Путин отметил, что наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. «Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны», — заявил глава государства. В завершении своей речи он подчеркнул: «Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи».

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