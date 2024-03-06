Почти 340 тысяч жителей Новосибирской области пользуются интернетом «Ростелекома»

В 2023 году число пользователей интернетом «Ростелекома» в Новосибирской области увеличилось на 10 000 и достигло 340 000. Почти 85% абонентов получают доступ в Сеть по оптоволокну.

«Ростелеком» предлагает домашний интернет последнего поколения с умными системами мониторинга, которые позволяют выявить и устранить проблему до того, как её заметит пользователь.

«Мы уделяем большое значение надежности и качеству цифровых услуг. “Ростелеком” запустил в Новосибирске Центр управления и мониторинга сети Восток, который будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Это позволит нам полностью соответствовать растущим потребностям клиентов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Наряду с домашним интернетом сибирские абоненты активно подключают мобильную связь, интерактивное телевидение и видеосервис Wink. Эти услуги входят в пакетные предложения, разработанные провайдером для удобства и выгоды пользователей.

«Пакетные предложения позволяют сэкономить на телеком-услугах до 40%. Мы предоставляем абонентам возможность самостоятельно управлять настройками тарифа: устанавливать нужную скорость интернета, количество минут мобильной связи, подбирать необходимый набор ТВ-каналов и фильмов Wink», — рассказал заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

Наибольшей популярностью в Новосибирской области пользуется тариф «Технологии выгоды. Семейный». За 475 рублей в месяц абоненты получают безлимитный интернет скоростью 200 Мбит/с, 203 ТВ-канала, 27 000 фильмов и сериалов в видеосервисе Wink и до 5 сим-карт. При подключении действует скидка 50% на 3 месяца.

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